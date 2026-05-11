    • 11 de mayo de 2026 - 13:43

    Un camionero sanjuanino sufrió un gravísimo accidente cerca de Chepes: se le atravesó un animal y volcó

    El conductor sufrió lesiones leves.

    El camión quedó volcado sobre la calzada.

    El camión quedó volcado sobre la calzada.

    Foto:

    Un vehiculo de gran porte protagonizó un vuelco, tras chocar con un animal vacuno en la ruta. El siniestro ocurrió en Ruta Provincial N° 29, en cercanías a la localidad riojana de San Antonio, distante unos 37 kilómetros de la ciudad de Chepes.

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    Afortunadamente, el conductor del pesado rodado no sufrió lesiones de gravedad, según informaron al diario digital El Cronista Chepes.

    Se trata de un camión Iveco 360, color blanco-tipo batea de “Transporte Guillen”, conducido Suárez Raul Enrique, con domicilio en barrio San Martín de la provincia de San Juan.

    Según fuentes policiales, el chofer habría manifestado que el camión impactó contra un animal, haciéndole perder el control del pesado rodado hasta volcar al costado de la ruta.

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