Tragedia en la Ruta 9, en Córdoba: un choque entre 6 vehículos dejó un muerto y nueve heridos

Un camión, un micro de pasajeros, dos camionetas particulares y dos móviles policiales protagonizaron un siniestro fatal en el norte cordobés.

Compartir







La Ruta Nacional 9 Norte, en la provincia de Córdoba, volvió a transformarse en el escenario de una tragedia vial. A la altura del kilómetro 885, un siniestro múltiple que involucró a seis vehículos dejó como saldo una mujer fallecida, nueve personas heridas —tres de ellas de gravedad— y un despliegue de emergencia sin precedentes en la zona de San José de la Dormida y Sebastián Elcano.

El hecho ocurrió a las 23:45 de este domingo. Por causas que la Policía Judicial intenta establecer, colisionaron un colectivo de la empresa Andesmar, un camión con acoplado, dos móviles policiales y dos camionetas particulares (una Fiat Toro y una Fiat Strada).

La peor parte se la llevó el camión con acoplado: el conductor resultó herido, pero su acompañante, una mujer mayor de edad, murió de forma instantánea en el lugar. Por otro lado, la situación del transporte de pasajeros es crítica: de los 35 ocupantes del micro, tres presentan lesiones de gravedad.

Las fuerzas de seguridad también sufrieron el impacto. Cinco efectivos policiales resultaron heridos: cuatro pertenecientes a la Dirección General de Policía Caminera y uno de la Departamental Río Seco.