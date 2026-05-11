    • 11 de mayo de 2026 - 10:04

    Trágico incendio en Recoleta: hallaron a una mujer de 92 años muerta

    Ocurrió esta mañana en el octavo piso de un edificio ubicado en la calle Juncal al 2800.

    Recoleta.

    Recoleta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una trágico incendio se desató esta mañana en un edificio del barrio de Recoleta. En uno de los departamentos hallaron muerta a una mujer de 92 años. El hecho ocurrió este lunes 11 de mayo por la mañana, en medio de un jornada muy fría que comenzó con una mínima de 5 grados en la Ciudad.

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    Según informó el SAME, el incendio se desató en el piso 8 de un edificio ubicado en Juncal 2850, entre las calles Austria y Sánchez de Bustamante. Al llegar al lugar, los Bomberos de la Ciudad encontraron que el incendio se había originado en una cocina del octavo piso, en un ambiente de 3x2 metros.

    El fuego había sido extinguido por los vecinos y en el lugar encontraron a la mujer inconsciente.

    Poco después, el SAME confirmó que había fallecido, por lo que en el caso tomó intervención la Oficina de Investigación de Incendio y Explosiones de Bomberos de la Ciudad.

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