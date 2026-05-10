    • 10 de mayo de 2026 - 20:30

    Encontraron un cuerpo descuartizado en Río Gallegos e intentan determinar si es el jubilado desaparecido

    El hallazgo se produjo este domingo, horas después de la detención de Marcelo Félix Curtti, ahora imputado como presunto autor de la desaparición.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A 20 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años buscado desde el pasado 20 de abril en Río Gallegos, la investigación tuvo un giro dramático este domingo: encontraron un cuerpo descuartizado en un complejo de la Costanera y los investigadores intentan determinar si se trata del hombre desaparecido.

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    los restos estaban desmembrados en bolsas y distribuidos en distintos puntos. Parte del cuerpo fue hallado dentro de uno de los departamentos abandonados, mientras que otras partes aparecieron dentro de un pozo ciego ubicado en una vivienda situada a la vuelta del predio, donde reside un hombre de avanzada edad.

    Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, dentro del departamento los investigadores encontraron “partes blandas” y la cabeza, mientras que las extremidades fueron halladas en el pozo ciego.

    El hallazgo ocurrió esta mañana en un complejo ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde hasta última hora trabajaban efectivos de la DDI, Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

    De acuerdo con la información recolectada hasta el momento, los policías llegaron al segundo lugar a partir del llamado de un vecino que aseguró haber observado movimientos “raros” de una persona que ingresó a la vivienda.

    Pese a la conmoción que generó el hallazgo, los investigadores todavía evitan confirmar oficialmente que los restos pertenezcan a Aníbal Cepeda. “Sería una locura anticiparnos a eso”, señalaron fuentes del caso consultadas por medios nacionales. Por ese motivo, ahora esperan los resultados de la autopsia y de las pericias forenses para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

    La novedad se conoció el mismo día en que la Policía de Santa Cruz confirmó la captura de Marcelo Félix Curtti, el hombre que era intensamente buscado en el marco de la causa y que había sido señalado como una persona de interés para los investigadores. De momento permanece detenido en calidad de imputado como presunto autor de la desaparición en la Comisaría Primera de Río Gallegos.

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