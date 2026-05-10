Escándalo en el Poder Judicial: quién es el empleado señalado como cerebro del robo de aires acondicionados

La investigación por el robo de aires acondicionados del Poder Judicial s umó en las últimas horas un dato clave: las autoridades buscan intensamente a Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial señalado como quien habría organizado la maniobra y dado la orden para retirar los equipos del obrador ubicado en Capital.

[VIDEO] Así robaban empleados judiciales aires acondicionados del Poder Judicial: llegaron fuera de horario y cargaron los equipos en un carrito

Mientras dos trabajadores judiciales ya fueron detenidos, Cataldo permanece prófugo y es considerado una pieza central en la causa que sacude al ámbito judicial provincial.

Según la investigación que lleva adelante la UFI Delitos Especiales, el hombre fue mencionado por uno de los acusados , Juan Pablo Albornoz, como quien impartió la “orden directa” para concretar el traslado de los aparatos. Sin embargo, tras conocerse el avance del caso, desapareció y hasta el momento no pudo ser localizado.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que Cataldo se presentó a trabajar el mismo día en que ocurrió el hecho y su salida habría sido repentina. Dejó incluso su bicicleta personal encadenada dentro del edificio judicial, un detalle que alimenta la hipótesis de una fuga precipitada. Las autoridades allanaron su domicilio, aunque el procedimiento dio resultado negativo. Desde entonces es buscado en toda la provincia.

La causa tomó estado público luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio u bicado sobre calle General Acha, entre San Luis y 25 de Mayo, donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales del Poder Judicial.

En los videos se observa cómo, cerca de las 6 de la mañana del viernes, una camioneta Toyota Hilux blanca ingresa al predio. Minutos después, dos empleados judiciales comienzan a cargar varios equipos de aire acondicionado utilizando un carrito de transporte.

Los investigadores identificaron a los involucrados como Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz, quienes fueron detenidos tras el análisis de las grabaciones y distintas medidas investigativas.

De acuerdo con la causa, los equipos sustraídos eran usados, aunque todavía funcionaban y estaban destinados a reparación o reutilización dentro del sistema judicial. Durante los allanamientos posteriores, los efectivos recuperaron los cuatro aires acondicionados en el domicilio de uno de los acusados.

Otro de los aspectos que generó repercusión fue el vehículo utilizado para la maniobra: una camioneta oficial del Poder Judicial que tenía ploteada la frase “Vehículo recuperado del delito”, imagen que rápidamente se viralizó por la contradicción del episodio.

La investigación está a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi y en los próximos días será tratada ante el juez de Garantías Matías Parrón. Mientras tanto, las imágenes del robo se consolidaron como la prueba central de un caso que provocó un fuerte impacto puertas adentro del Poder Judicial.