    • 10 de mayo de 2026 - 09:47

    Realizaban disturbios en Capital y los detuvieron: uno de ellos tenía droga y tres pedidos de captura

    Ocurrió anoche en inmediaciones de calle Santa Fe y Avenida Rawson. Los sujetos protagonizaban disturbios e insultaron al personal policial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres fueron detenidos este sábado en Capital luego de protagonizar disturbios en la vía pública en una transitada zona de la ciudad. El hecho ocurrió en inmediaciones de Avenida Rawson y calle Santa Fe, donde efectivos que realizaban recorridas preventivas intervinieron tras advertir una situación de desorden.

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    Según trascendió, al momento de ser abordados, los involucrados reaccionaron con resistencia y se negaron a colaborar con el procedimiento, insultando y agrediendo los efectivos policiales. Fueron identificados como Gutiérrez y Maldonado.

    Durante la requisa, a uno de ellos se le cayó un envoltorio que contenía una sustancia vegetal. Posteriormente, las pruebas realizadas por Drogas Ilegales confirmaron que se trataba de marihuana, por lo que ambos quedaron vinculados a una causa federal.

    Además, al verificar los antecedentes de Maldonado, las autoridades constataron que sobre él pesaban tres pedidos de captura vigentes vinculados a infracciones de faltas.

    La situación quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que interviene en la investigación del caso.

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