Recuperaron en pocas horas un auto robado en Capital tras un operativo policial

El vehículo había sido sustraído durante la jornada y fue localizado por personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 en inmediaciones de calle 12 de Octubre y Rioja.

Se trataba de un Volkswagen Polo Track gris, que fue secuestrado en el lugar.

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En un rápido operativo policial, efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 lograron recuperar un automóvil que había sido robado horas antes en el departamento Capital.

La intervención comenzó cerca de las 14:30 de este viernes, luego de que personal policial tomara conocimiento del hecho a través de la frecuencia interna. A partir de ese momento, los investigadores iniciaron tareas de inteligencia, recorridas y vigilancia en distintos domicilios relacionados con la persona sospechada.

Gracias al trabajo investigativo, alrededor de las 18:30 los uniformados lograron localizar el vehículo en la intersección de calles 12 de Octubre y Rioja. Se trataba de un Volkswagen Polo Track gris, que fue secuestrado en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que el automóvil era conducido por un hombre de 41 años, domiciliado en Capital, quien quedó vinculado a la investigación judicial.

Desde la fuerza destacaron que el éxito del procedimiento fue posible debido a las tareas de seguimiento y vigilancia estratégica realizadas durante la tarde.