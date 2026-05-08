    • 8 de mayo de 2026 - 12:37

    Pidieron la suspensión de la psicóloga que permitió la revinculación de Ángel López con su mamá

    El padre del Ángel, Luis López, y su abogado solicitaron medidas cautelares contra Jennifer Leiva y la preservación de expedientes.

    Jennifer Leiva, psicóloga de Ángel López.

    Jennifer Leiva, psicóloga de Ángel López.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El padre de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal junto a su abogado Roberto Castillo contra la psicóloga Jennifer Leiva, quien fue la profesional que avaló la revinculación del menor antes de su trágico fallecimiento. En el escrito judicial, la querella solicitó una serie de medidas cautelares urgentes, entre las que se destaca la suspensión preventiva de la licencia de Leiva.

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    Cuáles son los reclamos del padre de Ángel contra la psicóloga, Jennifer Leiva

    Además de la suspensión, la familia pidió que se le prohíba a la psicóloga salir del país hasta que se defina su situación procesal y que se proceda al resguardo inmediato de los expedientes del Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia. López sostiene que esos registros son piezas fundamentales para el esclarecimiento del caso. En paralelo, se divulgó un audio tenso grabado por el padre durante una citación en el jardín, donde la profesional lo acusaba de generar violencia mientras él advertía que su hijo “no estaba bien” y pedía ser escuchado.

    El expediente judicial suma ahora testimonios, documentos y la transcripción de grabaciones que complican la situación de la profesional, quien ya contaba con una denuncia previa de la Fundación Más Vida. Según la organización, sus informes técnicos habrían sido determinantes para que el juez ordenara enviar al menor con Mariela Altamirano. El padre insiste en que no tenía restricciones judiciales al momento de presentarse en la escuela y asegura poseer videos que demuestran las falencias en el seguimiento institucional del bienestar de Ángel.

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    Cómo avanza la causa

    La causa ha generado una fuerte reacción social, con concentraciones de vecinos y agrupaciones en puntos como el Obelisco, donde se exigieron respuestas claras y celeridad procesal. El Ministerio Público Fiscal local se encuentra ahora evaluando si otorga las medidas cautelares solicitadas para evitar la pérdida de pruebas críticas. Fuentes judiciales señalaron que el trámite continuará con la recopilación de nuevas evidencias y la fijación de audiencias para determinar las responsabilidades administrativas y penales.

    A poco más de un mes de la muerte de Ángel, la investigación busca arrojar luz sobre cómo se gestionó la cadena de mando y si hubo omisiones graves en el proceso de protección del niño. La decisión que tome la Justicia respecto a la psicóloga Jennifer Leiva podría marcar un precedente histórico sobre el accionar de los peritos en casos de revinculación familiar. La familia, respaldada por su equipo legal, mantiene el pedido de justicia y exige que se investigue a fondo cada paso institucional que precedió al desenlace.

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