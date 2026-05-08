Falleció un motociclista cordobés que había chocado en Caucete el 1 de mayo

Se trata de Eduardo Javier Beucher, de 55 años, permanecía internado en grave estado.

Un hombre oriundo de Río Cuarto, Córdoba, falleció este jueves luego de permanecer varios días internado en estado crítico tras protagonizar un violento choque entre una moto y un auto en Caucete. La víctima fue identificada como Eduardo Javier Beucher, de 55 años, quien circulaba junto a su pareja de 49 años, a bordo de una motocicleta BMW.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas del pasado 1 de mayo, en la intersección de Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en el departamento Caucete. Por causas que son investigadas, la moto impactó contra un automóvil conducido por un hombre de apellido Martínez.

Según informaron fuentes judiciales, el conductor del vehículo se presentó minutos después del hecho en la Comisaría 37ma para relatar lo sucedido. Allí manifestó que circulaba por calle Juan José Bustos de sur a norte y que, al llegar a la esquina con Paula Albarracín de Sarmiento, no observó a la motocicleta y continuó la marcha, produciéndose el choque.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Rawson. La mujer recibió el alta médica días después, mientras que Beucher permaneció internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas.