Denuncian que un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se dio a la fuga

Fue interceptado por la Policía tras la persecución de un testigo.

Un grave episodio ocurrido este miércoles por la tarde en pleno centro sanjuanino tiene como protagonista al juez de Faltas Enrique Mattar, quien quedó bajo investigación judicial tras verse involucrado en un siniestro vial y presuntamente darse a la fuga luego del impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, en la intersección de calle 9 de Julio y avenida Rawson. Según los primeros datos de la investigación, el magistrado circulaba en su automóvil particular en sentido este-oeste cuando habría cruzado con el semáforo en rojo.

En ese momento impactó contra un motociclista que se desplazaba en un rodado de 110 cilindradas y que, de acuerdo con las versiones preliminares, tenía habilitado el paso con luz verde. Tras la colisión, y siempre según la reconstrucción inicial del caso, el juez no se habría detenido para asistir al conductor herido y continuó su marcha.

La situación fue advertida por otro motociclista que presenció el choque y decidió seguir al vehículo por varias cuadras. Finalmente, logró alertar a un móvil policial en inmediaciones del Acceso Sur. Con los datos aportados por el testigo, efectivos policiales interceptaron el automóvil y al identificar al conductor constataron que se trataba del titular de uno de los Juzgados de Faltas de la provincia.

En cuanto al motociclista embestido, fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro. Presenta múltiples contusiones y golpes en la espalda, aunque no sufrió heridas de gravedad. Desde ámbitos vinculados a la investigación señalaron que el impacto no habría sido frontal, circunstancia que evitó consecuencias más severas para la víctima.