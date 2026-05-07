Grupo armado irrumpió en una casa de un barrio cerrado y tomó rehenes exigiendo dólares

Un violento robo sacudió la madrugada del miércoles en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Cuatro delincuentes encapuchados y fuertemente armados asaltaron una vivienda en el barrio cerrado Chacras de Martín Fierro.

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El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada en la calle Los Teros. La casa atacada está a unos 400 metros de donde vive Matías Tabar, el constructor que saltó a la fama por refaccionar la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cua.

La víctima del asalto es un arquitecto también llamado Matías. Los ladrones ingresaron buscando dólares pero terminaron llevándose pesos, dos armas de fuego y ropa .

Durante el operativo, los asaltantes amenazaron al dueño de casa con cortarle los dedos si no entregaba el dinero, mientras su hijo de 3 años permanecía retenido en el lugar.

La Policía Bonaerense investiga el caso junto a la fiscalía local. Un móvil de la Guardia Urbana municipal patrullaba la zona justamente porque hace dos semanas hubo otro robo violento en el mismo barrio.

Por qué los vecinos vinculan el robo con Matías Tabar

La noticia del asalto revolucionó a los habitantes de Chacras de Martín Fierro. Muchos vecinos enseguida establecieron una conexión con la presencia de Tabar en la zona.

El joven constructor vive en ese barrio cerrado desde hace tiempo. Pero su nombre explotó en los medios cuando declaró ante la Justicia que le facturó 245 mil dólares a Adorni por las refacciones de su casa.

Esas cifras millonarias pudieron haber funcionado como señuelo para los delincuentes. Sin embargo, Tabar asegura que nunca manejó esos montos completos.

Según su versión, solo habría cobrado unos 80 mil dólares. La mayor parte de ese dinero fue destinado a pagar proveedores: materiales de construcción, volquetes, seguros de empleados y otros rubros.

"Quizás venían por los dólares de Adorni", se resignó un vecino al enterarse del hecho. "Estoy cagado en las patas", le confesó Tabar a sus amigos este miércoles tras conocer la noticia del robo.

Las hipótesis que circulan en el barrio sobre el asalto

Puertas adentro de Chacras de Martín Fierro circulan varias teorías sobre lo ocurrido. Algunos creen que fue un robo común sin vinculación alguna con Tabar.

Otros especulan con que los ladrones confundieron al arquitecto Matías con Matías Tabar. Iban buscando los supuestos dólares del constructor de Adorni pero equivocaron el objetivo.

Una tercera versión habla de una posible "apretada" por parte de mano de obra desocupada, aunque esta hipótesis no tiene sustento concreto más allá de rumores vecinales.

En principio, la Policía no estaría vinculando la presencia de Tabar con el último hecho delictivo. El argumento central es que hace dos semanas el mismo barrio sufrió otro violento asalto del tipo "entradera".

El parte policial detalló que los malvivientes sustrajeron "una pistola cal. 9mm y otra cal. 22 y prendas de vestir para luego darse a la fuga". También aclaró que la vivienda no poseía alarma ni cámaras de seguridad.

Un barrio tranquilo ahora alarmado por la inseguridad

Los hechos delictivos sorprendieron a los habitantes de una zona históricamente apacible. Chacras de Martín Fierro es un barrio cerrado sin seguridad privada ni expensas, aunque sí cuenta con cerco perimetral.

Las víctimas del último episodio fueron durante la mañana del miércoles a la comisaría de Capilla del Señor a realizar la denuncia. Hay reclamos de mayor seguridad dado que se produjeron dos atracos violentos en apenas 15 días.

El barrio se caracteriza por su vida tranquila, igual que otros sitios de Exaltación de la Cruz y su principal casco urbano, Capilla del Señor. Por eso los dos robos consecutivos generaron tanto impacto.

Los asaltantes del primer atraco habrían ingresado rompiendo un alambrado lindero a las vías del ferrocarril Mitre y a un campo. Algunas viviendas del barrio tienen sistemas de alarmas privados, pero no hay vigilancia centralizada.

A pocos metros del barrio cerrado se encuentra el haras de caballos de salto "El Capricho", que sería propiedad del ex canciller Gerardo Werthein, lo que da cuenta del perfil socioeconómico medio-alto de la zona.

El country Indio Cua, donde Adorni y Bettina Angeletti tienen su vivienda refaccionada por Tabar, está a unos 15 kilómetros de Chacras de Martín Fierro. La Guardia Urbana municipal intensificó los patrullajes tras los últimos episodios de inseguridad en el distrito bonaerense.