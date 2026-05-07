[VIDEO] La insólita maniobra de un delincuente para entrar a robar en una panadería de 25 de Mayo

Un insólito episodio de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en una panadería ubicada en Santa Rosa , departamento 25 de Mayo, a pocos metros de la Comisaría 10ma.

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Según relataron los propietarios del comercio, un delincuente de contextura física delgada logró ingresar al local utilizando una pequeña ventanilla lateral, en un hecho que ocurrió durante la madrugada y quedó completamente grabado en video.

En las imágenes se observa cómo el sujeto primero intenta entrar de cabeza por la abertura. Sin embargo, al advertir la dificultad de la maniobra, cambia de estrategia e ingresa primero los pies para luego deslizar el resto del cuerpo hacia el interior del negocio.

Aseguran que un menor intentó robar en una panadería de 25 de Mayo, a metros de la comisaría departamental pic.twitter.com/OGX8zrZDII

Una vez adentro, el delincuente recorrió distintos sectores de la panadería y revisó el lugar en busca de elementos de valor. N o obstante, de acuerdo con los damnificados, finalmente no logró llevarse nada.

Antes de escapar, el muchacho abrió una ventana corrediza de mayor tamaño ubicada en la parte frontal del comercio y salió por allí para retirarse del lugar.

Si bien no hubo pérdidas materiales, los dueños lamentaron la creciente inseguridad en la zona y expresaron preocupación porque el hecho ocurrió a escasa distancia de la dependencia policial.