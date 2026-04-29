    • 29 de abril de 2026 - 13:27

    Un policía mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido: el video

    El hecho ocurrió en la madrugada de hoy jueves en González Catán. El oficial fue arrestado por la Policía Bonaerense.

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    El policia detenido. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un policía de la Ciudad fue detenido en la madrugada de hoy miércoles acusado de matar a una supuesta ladrona en un intento de robo ocurrido en González Catán, La Matanza. La secuencia de la muerte de la delincuente y la fuga de su cómplice fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona.

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    En la filmación, que ilustra esta nota, se escuchan los disparos. Se ve a la ladrona caer y a su cómplice decir: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

    El policía, identificado como Héctor Camejo, inspector de la fuerza porteña, fue detenido por personal de la Departamental de Seguridad de La Matanza de la Policía Bonaerense. El esclarecimiento del hecho está a cargo de la UFI de Homicidios matancera, a cargo del fiscal Adrián Arribas.

    El hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

    El video del hecho

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    Camejo mismo se entregó: se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que deberá ratificar ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.

    Para la Justicia, por lo pronto, la reacción de Camejo fue desmedida. “Disparó 10 tiros y se fue del lugar”, continúa una fuente del expediente: diez vainas servidas fueron halladas en la escena. El fiscal Arribas sospecha que Camejo gatilló sin cesar a pesar de que los ladrones ya habían cesado su accionar.

    Ahora, con Camejo detenido, Arribas busca más filmaciones en la zona para definir la imputación y comprender el hecho. Las filmaciones, también, permitirán establecer la ruta de fuga del cómplice que sobrevivió. El policía será indagado en las próximas horas.

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