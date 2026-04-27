Murió un policía mientras jugaba al fútbol

Las tareas de reanimación no fueron suficientes e ingresó al hospital sin signos vitales.

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Un cabo de la Policía identificado como Cristian Da Silva, de 40 años, falleció tras descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol 8, hecho ocurrido en la provincia de Misiones. El hecho ocurrió en pleno campo de juego y generó una fuerte conmoción entre los presentes.

Fuentes consultadas dieron cuenta que el episodio tuvo lugar durante un encuentro entre los equipos de Picada Feltan y Deportivo Selva. Según testigos, el jugador se desplomó repentinamente sobre el césped y perdió el conocimiento de inmediato, lo que alarmó a sus compañeros y asistentes.

Ante la urgencia, las personas en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras intentaban asistirlo. Debido a la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo de forma urgente en una camioneta particular, continuando con los intentos de reanimación durante el trayecto.