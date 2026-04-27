Misterioso hallazgo: regaba el frente de su vivienda cuando encontró una pistola

Una pistola Hi Power calibre 9 milímetros fue hallada este mediodía en un canal ubicado sobre calle 6, entre San Miguel y Meglioli, en el departamento Pocito. El arma se encontraba con su cargador colocado.
: El arma, una Hi Power con cargador, fue encontrada al mediodía por una mujer que regaba su casa.
Una pistola Hi Power calibre 9 milímetros fue hallada este mediodía en un canal ubicado sobre calle 6, entre San Miguel y Meglioli, en el departamento Pocito. El arma se encontraba con su cargador colocado.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur y de la Comisaría 35ª fue comisionado por el operador del CISEM, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un arma de fuego.
Según informaron fuentes policiales, una vecina del lugar advirtió la pistola mientras regaba el frente de su vivienda. Al visualizarla dentro del canal, la retiró utilizando una pala de aluminio y dio inmediato aviso a las autoridades.
Tras la intervención policial, se mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio. El fiscal de turno, Dr. Sebastián Miranda, dispuso que personal de Criminalística realice el levantamiento del arma y que se inicien las actuaciones correspondientes para establecer su procedencia y posible vinculación con algún hecho delictivo.