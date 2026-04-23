    • 23 de abril de 2026 - 07:36

    Robaron a punta de pistola, huyeron en auto y tras chocar, se tiraron al canal: dos detenidos

    El hecho culminó en el interior del barrio General Acha.

    Arma de fuego.

    Arma de fuego.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en el departamento Chimbas, donde un grupo de delincuentes protagonizó un robo con arma de fuego y una posterior persecución policial que culminó con su detención.

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    De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo en jurisdicción de la Comisaría 23°, desde donde se emitió la alerta tras el ilícito. Inmediatamente, efectivos de distintas dependencias, entre ellas la Unidad Operativa Centenario, Unidad Operativa Chimbas Sur y Unidad Operativa Chimbas Este, montaron un operativo para dar con los sospechosos.

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    Durante el despliegue, los uniformados lograron visualizar el vehículo en el que se movilizaban los presuntos autores, lo que dio inicio a una intensa persecución. En medio de la huida, el automóvil perdió el control y terminó colisionando, obligando a sus ocupantes a descender y continuar la fuga a pie.

    En un intento desesperado por escapar, los individuos se arrojaron al canal Benavídez, aunque fueron seguidos de cerca por los efectivos. La persecución continuó hasta inmediaciones del barrio General Acha, donde finalmente los sujetos fueron aprehendidos.

    Al momento de la detención, la Policía logró secuestrar un arma de fuego, la cual habría sido utilizada durante el robo.

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