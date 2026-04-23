    • 23 de abril de 2026 - 09:36

    Escándalo y violencia: un joven protagonizó una alocada persecución, embistió a dos policías, le hallaron droga y terminó con tres causas penales

    El detenido es oriundo del barrio Valle Grande.

    Imagen ilustrativa del hecho creada con IA.

    Imagen ilustrativa del hecho creada con IA.

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    Una noche de extrema tensión se vivió en Rawson tras una persecución policial que concluyó con la detención de un joven de 25 años y la apertura de tres expedientes judiciales en su contra. Todo comenzó cuando efectivos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quienes realizaban un patrullaje preventivo en las inmediaciones del barrio Marcó, detectaron la circulación de un automóvil Ford Focus blanco, rodado que contaba con pedido de vigilancia por haber sido utilizado presuntamente en un hecho de hurto.

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    El operativo, que se desencadenó cerca de las 20.30 de este miércoles, tomó un giro violento apenas los investigadores intentaron abordar al conductor. Al verse descubierto, el sujeto, identificado posteriormente como Barboza, oriundo del barrio Valle Grande, decidió acelerar a fondo para intentar escapar. En su huida desesperada, el sospechoso arrojó por la ventanilla un frasco que contenía marihuana, pero la maniobra más grave ocurrió metros más adelante, cuando embistió a dos efectivos de la Comisaría 28va que realizaban tareas de prevención a bordo de bicicletas.

    El impacto provocó heridas de consideración a uno de los uniformados, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson para recibir atención médica, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Tras el violento episodio, la patrulla de la UFI continuó con la persecución y, tras solicitar refuerzos, logró interceptar el rodado en la intersección de avenida España y calle Loreto.

    Durante la requisa del vehículo, los pesquisas encontraron una cantidad adicional de estupefacientes que, sumada a la que había sido descartada durante la huida, totalizó más de 100 gramos de marihuana. Este hallazgo fue corroborado posteriormente por el personal de Drogas Ilegales. Cabe destacar que el apellido del detenido es conocido en el ambiente policial, debido a los antecedentes delictivos de su entorno familiar en causas contra la propiedad.

    La situación procesal de Barboza quedó severamente comprometida al enfrentar tres causas simultáneas. La primera, tramitada por la UFI de Delitos contra la Propiedad, responde a la vinculación del vehículo con el hurto investigado. La segunda es de competencia federal, por la tenencia de los estupefacientes incautados. Finalmente, la tercera causa fue iniciada por las lesiones provocadas a los dos efectivos policiales, un hecho que marca un precedente de violencia institucional en este procedimiento que alteró la tranquilidad de la noche rawsina.

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