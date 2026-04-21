Rawson: intentó robar en una carnicería y le salió mal, va a la cárcel por más de 5 años

Un hombre de 28 años , identificado como Mariano Abel Lund Ibañez , fue condenado en el marco de un juicio abreviado tras ser sorprendido cuando intentaba robar en una carnicería ubicada en Villa Cobos, en Rawson . El caso, tramitado bajo el Legajo a cargo del fiscal Fernando Bonomo , culminó con una pena de 5 meses de prisión efectiva .

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Sin embargo, debido a que el acusado contaba con antecedentes , la Justicia dispuso la unificación de esta condena con una pena previa de cinco años y cuatro meses . De esta manera, Lund Ibañez deberá cumplir una pena única de cinco años y nueve meses de prisión efectiva , bajo la figura de reincidencia y con prisión preventiva .

El hecho ocurrió el jueves 16 de abril de 2026, alrededor de las 2:55 de la madrugada, sobre calle Tucumán, en el interior de Villa Cobos. Una vecina alertó al 911 tras escuchar ruidos de golpes y vidrios rotos . Al asomarse, observó a un individuo que había dañado la vidriera de una carnicería y que, a través de la abertura, sustraía distintos elementos del interior del local .

Con la descripción aportada, efectivos policiales vieron al sospechoso a unos 100 metros del lugar. El hombre llevaba un parlante en sus manos y una riñonera con gran cantidad de objetos, entre ellos cables, dispositivos electrónicos y un celular. Durante la requisa también encontraron un postnet de Mercado Pago oculto entre sus prendas.

Diseño sin título (21) Fernando Bonomo, fiscal del caso.

Posteriormente, los dueños del comercio confirmaron el faltante de un celular, dispositivos de cobro electrónico, cargadores y cables, los cuales fueron recuperados y reconocidos como de su propiedad. Además, el accionar del delincuente quedó registrado en cámaras de seguridad de un vecino, material que resultó clave para la causa.

Tras su aprehensión, Lund Ibañez fue trasladado a la Comisaría 17ª y puesto a disposición del Fuero Penal Especial de Flagrancia, coordinado por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca, donde finalmente se resolvió su situación judicial con una condena efectiva.