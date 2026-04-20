El municipio de Rawson lanza el 'Desafío de Camperas': una competencia para destacar a la mejor promo 2026

El municipio de Rawson, a través de la Dirección de Juventudes, invita a todos los estudiantes del departamento a participar del ‘Desafío de Camperas’, una propuesta pensada para que las promociones 2026 muestren su identidad, creatividad y espíritu de grupo.
La actividad se realizará el próximo sábado 9 de mayo, desde las 18 horas, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde las promos de los diferentes colegios del departamento competirán para demostrar cuál es la mejor campera.
Objetivos del desafío para estudiantes de Rawson
Bajo la consigna '¿Tu promo es la mejor?' , esta iniciativa busca generar un espacio de encuentro, participación y protagonismo juvenil, fortaleciendo los vínculos entre estudiantes en una etapa tan importante como lo es el último año escolar.
Desde el área de Juventudes de Rawson destacaron que el desafío no sólo pone en valor el diseño de las camperas, sino también el sentido de pertenencia, la creatividad colectiva y la identidad de cada promoción.
Inscripciones para la competencia en Rawson
Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el viernes 24 de abril, a través de diferentes vías:
- Por redes: a través del Instagram @rawsonjuventudes
- Por teléfono: llamar a 2644816231 ó 264 6235026.