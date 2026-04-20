El municipio de Rawson lanza el 'Desafío de Camperas': una competencia para destacar a la mejor promo 2026

Podrán participar lde esta propuesta del municipio de Rawson los alumnos de los colegios del departamento que estén por egresar.

El próximo 9 de mayo, los estudiantes de Rawson podrá participar del 'Desafió de Camperas', una propuesta que lanzó el municipio.

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El municipio de Rawson, a través de la Dirección de Juventudes, invita a todos los estudiantes del departamento a participar del ‘Desafío de Camperas’, una propuesta pensada para que las promociones 2026 muestren su identidad, creatividad y espíritu de grupo.

La actividad se realizará el próximo sábado 9 de mayo, desde las 18 horas, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde las promos de los diferentes colegios del departamento competirán para demostrar cuál es la mejor campera.

camperas La presentación de las camperas de egresados es una ceremonia que ya es una tradición en los colegios secundarios.

Objetivos del desafío para estudiantes de Rawson Bajo la consigna '¿Tu promo es la mejor?' , esta iniciativa busca generar un espacio de encuentro, participación y protagonismo juvenil, fortaleciendo los vínculos entre estudiantes en una etapa tan importante como lo es el último año escolar.

Desde el área de Juventudes de Rawson destacaron que el desafío no sólo pone en valor el diseño de las camperas, sino también el sentido de pertenencia, la creatividad colectiva y la identidad de cada promoción.