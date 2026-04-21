Condenaron a "El Punga", el delincuente armado que hizo estragos en Rawson y Chimbas

José Miguel Garramuño , apodado “ El Punga ”, fue condenado a siete años de cárcel por la Justicia sanjuanina tras una seguidilla de hechos delictivos que lo tenían como protagonista en Rawson y Chimbas . El delincuente fue castigado en Flagrancia y el Sistema Acusatorio

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El delincuente, conocido por su accionar violento y el uso de armas de fuego, recibió una pena de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme .

Garramuño fue primero condenado en Flagrancia. En el marco de un juicio abreviado , intervinieron la fiscal Virginia Branca junto a los ayudantes fiscales Mario Codorniu y Marcelo Bustos . La resolución judicial fue por portación ilegítima de arma de fuego y declaración de reincidencia, lo que derivó en una condena de cuatro años de cárcel.

Garramuño arrastraba un extenso prontuario con al menos 11 causas, muchas de ellas vinculadas a amenazas agravadas con armas de fuego y agresiones físicas . Según la investigación, el acusado solía amedrentar a sus víctimas exhibiendo armas e incluso disparando al aire para infundir miedo .

Uno de los episodios más graves ocurrió en Rawson, donde apuntó con un arma a una menor de edad y efectuó disparos, escapando en ese momento. En otro hecho, golpeó brutalmente a un hombre hasta desfigurarle el rostro y luego lo amenazó con un arma. También en Chimbas protagonizó ataques similares, donde llegó a golpear a una víctima con un arma de fuego y efectuar disparos intimidatorios.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.25.37 La pistola que le encontraron a "El Punga". Estaba cargada.

En este contexto, luego fue llevado al Sistema Acusatorio y fue condenado a tres años de cárcel tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica. Que se unificó con la pena anterior, sumando un total de siete años de cárcel.

La detención de "El Punga"

Su detención se concretó el 16 de abril de 2026 en Villa del Sur, Chimbas, cuando personal de la Brigada Norte lo identificó mientras caminaba por Avenida Benavídez. Al verse cercado, intentó ingresar a una vivienda, pero fue reducido en el lugar. En ese momento, se le cayeron dos armas que llevaba envueltas en una tela: una pistola 9 milímetros con numeración limada y un revólver calibre 22, ambos cargados.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 12.25.36 El otro arma de fuego que llevaba Garramuño era un revólver. También tenía balas.

El procedimiento quedó encuadrado como portación ilegítima de arma de fuego, delito por el que recibió la primera condena este lunes. Tras su aprehensión y sentencia, fue trasladado a sede policial y posteriormente al Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a fuentes judiciales, la reiteración de hechos violentos y la dificultad para obtener testimonios en su contra, producto del temor que generaba, fueron factores determinantes para la unificación de las causas y la severidad de la condena.

Con esta resolución, la Justicia busca poner fin al accionar de un delincuente que durante años evadió a las autoridades y mantener en vilo a vecinos de distintos puntos del Gran San Juan.