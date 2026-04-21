Encontraron sano y salvo a un hombre que estaba desaparecido en San Juan

El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este lunes el hallazgo de Daniel Alejandro Salguero, un hombre de 47 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de abril. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el hombre fue encontrado el 21 de abril, poniendo fin a varios días de intensa búsqueda.
Si bien no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado, el organismo destacó el resultado positivo del operativo y llevó tranquilidad a sus familiares y allegados.
Salguero era buscado activamente en el marco de los protocolos vigentes para la localización de personas extraviadas, que incluyen la difusión de datos e imágenes para facilitar su identificación.
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