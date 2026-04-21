Encontraron sano y salvo a un hombre que estaba desaparecido en San Juan

El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este lunes el hallazgo de Daniel Alejandro Salguero, un hombre de 47 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de abril. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el hombre fue encontrado el 21 de abril, poniendo fin a varios días de intensa búsqueda.