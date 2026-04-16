Retuvieron a un empresario gastronómico para que les dé plata: un imputado y dos prófugos

La causa por la retención de un empresario gastronómico con el solo objetivo de que este les dé plata a sus raptores en Chimbas sumó un nuevo capítulo judicial: la Justicia imputó a uno de los acusados y ordenó la captura de otros dos sospechosos , mientras que otro de los implicados murió tiempo después en un hecho de violencia .

El fiscal Alejandro Mattar, junto con la ayudante fiscal Rosana Rivero, confirmó que fue formalizada la investigación contra Erick Maldonado , quien quedó imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones . A partir de ahora, se abre el plazo de un año de investigación para reunir pruebas y avanzar hacia una eventual elevación a juicio.

El hecho investigado ocurrió el 7 de agosto, cuando el comerciante gastronómico salía de la casa de su madre y fue interceptado en el barrio San Francisco, en Chimbas, por un grupo de personas conocidas . En un primer momento, simularon un encuentro casual, pero rápidamente la situación escaló: entraron a su auto, lo redujeron, lo golpearon, lo encapucharon y trasladaron a la parte trasera de su propio vehículo, un Peugeot 308.

Según la investigación, los agresores lo trasladaron a otro lugar con la intención de exigirle dinero a cambio de su liberación, unos $300.000 . Incluso realizaron contactos con familiares para obtener un pago, aunque el plan no llegó a concretarse.

El desenlace se produjo cuando, en medio de un traslado, la víctima logró forcejear, liberarse y escapar, en una secuencia caótica que terminó con un choque. Ese episodio permitió que vecinos intervinieran y que finalmente se diera aviso a la Policía, lo que destapó todo el caso.

Por este hecho, fueron señalados Leonardo Olmos, Erik Maldonado, Ramiro Brizuela y Matías “El Colo” Díaz Améstica. Todos con antecedentes penales, se sospecha que Brizuela actuó durante sus salidas transitorias del Penal de Chimbas, mientras cumplía una condena cuyo castigo ya concluyó.

Sin embargo, la causa tuvo un giro inesperado: Díaz Améstica fue asesinado a balazos en octubre, apenas dos meses después del intento de secuestro, en un hecho ocurrido en Villa San Patricio. Desde la fiscalía aclararon que no existe vinculación entre ese homicidio y el caso que se investiga.

Este jueves, el juez Juan Gabriel Meglioli, que interviene en la causa, ordenó la rebeldía y captura de los otros dos imputados, Leonardo Olmos y Ramiro Brizuela, quienes no se presentaron a la audiencia ni justificaron su ausencia, por lo que permanecen prófugos.

El propio Mattar explicó que, pese a que los sospechosos están identificados, no se ha logrado aún poner a todos a disposición de la Justicia. “Esperemos poder detenerlos y llevar la causa a término”, sostuvo.

Es un caso de que tranquilamente se podría haber hablado en términos de un intento de secuestro extorsivo, sin embargo la Justicia Federal dictaminó que no reunía los elementos necesarios para tratarlo como tal y dejó la competencia a la Justicia provincial.