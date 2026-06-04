    • 4 de junio de 2026 - 13:39

    En público, un ferviente devoto de la Virgen Inmaculada Concepción, en privado, un abusador

    Un hombre admitió haber cometido abuso sexual simple contra una vecina de 7 años. Fue condenado en un juicio abreviado, aunque no irá a la cárcel.

    José Luis Ventrice, de 66 años, un ferviente devoto de la Virgen, condenado por abuso sexual contra una menor de edad.&nbsp;

    José Luis Ventrice, de 66 años, un ferviente devoto de la Virgen, condenado por abuso sexual contra una menor de edad. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes lo conocían en su entorno lo identificaban por su profunda devoción a la Virgen Inmaculada Concepción. Sin embargo, esa imagen pública quedó atravesada por una condena judicial que lo encontró responsable de abusar sexualmente de una niña de apenas 7 años.

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    José Luis Ventrice, de 66 años, fue condenado mediante un juicio abreviado por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de la menor de edad. La sentencia fue homologada por el juez Rodolfo Figuerola, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. La investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Iglesia, mientras que el defensor particular Jorge Coria representó al acusado durante el proceso.

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    Ventrice participó en diciembre de 2025 y pidió por salud a la Virgen.

    Ventrice participó en diciembre de 2025 y pidió por salud a la Virgen.

    Como resultado del acuerdo, Ventrice recibió una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario.

    Además, el magistrado le impuso una serie de reglas de conducta por el plazo de dos años. Entre ellas, la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y con la denunciante, debiendo permanecer a una distancia mínima de 300 metros.

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    El fiscal Raúl Iglesias, junto con su ayudante fiscal, de la UFI ANIVI.

    El fiscal Raúl Iglesias, junto con su ayudante fiscal, de la UFI ANIVI.

    El caso se resolvió mediante el mecanismo de juicio abreviado, una herramienta prevista en el sistema penal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado reconoce su responsabilidad en los hechos y acuerda una pena con la fiscalía, la cual debe ser posteriormente homologada por un juez.

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    Jorge Coria, abogado de la defensa.

    Jorge Coria, abogado de la defensa.

    La resolución judicial puso fin al proceso penal y dejó al descubierto el fuerte contraste entre la imagen pública de un hombre reconocido por su fervor religioso y la condena que recibió por un delito contra la integridad sexual de una niña.

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