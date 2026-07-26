Buscan intensamente a un hombre de 43 años que desapareció en San Juan

Se trata de Mario Daniel Alvarez, quien fue visto por última vez el pasado 24 de julio. El Ministerio Público Fiscal y la Policía activaron el programa "San Juan Te Busca" para dar con su paradero.

Las autoridades policiales y judiciales de San Juan solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Mario Daniel Álvarez, un hombre de 43 años que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 24 de julio. La búsqueda se enmarca dentro del "Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas" del Ministerio Público Fiscal de San Juan.

Según la información difundida oficialmente, Álvarez posee contextura física pequeña y una estatura aproximada de 1,60 metros. Es de tez trigueña, tiene rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello corto de color negro. Se estima que su peso ronda los 60 kilogramos.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía una campera de color verde tipo militar, un pantalón largo de buzo de color negro y zapatillas blancas.