    • 26 de julio de 2026 - 10:54

    Buscan intensamente a un hombre de 43 años que desapareció en San Juan

    Se trata de Mario Daniel Alvarez, quien fue visto por última vez el pasado 24 de julio. El Ministerio Público Fiscal y la Policía activaron el programa "San Juan Te Busca" para dar con su paradero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades policiales y judiciales de San Juan solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Mario Daniel Álvarez, un hombre de 43 años que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 24 de julio. La búsqueda se enmarca dentro del "Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas" del Ministerio Público Fiscal de San Juan.

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    Según la información difundida oficialmente, Álvarez posee contextura física pequeña y una estatura aproximada de 1,60 metros. Es de tez trigueña, tiene rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello corto de color negro. Se estima que su peso ronda los 60 kilogramos.

    Al momento de su desaparición, el hombre vestía una campera de color verde tipo militar, un pantalón largo de buzo de color negro y zapatillas blancas.

    Desde el organismo oficial solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos o información certera sobre el paradero de Mario Daniel Álvarez se comunique de manera urgente y anónima a la línea de emergencias 911 o se dirija a la comisaría más cercana a su domicilio.

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