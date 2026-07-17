Apareció el sanjuanino que era intensamente buscado

Finalmente apareció Emanuel Bazán quién había desaparecido el pasado jueves en la provincia de San Juan.

El hombre de 39 años había desaparecido el pasado jueves, lo que motivó la activación del programa provincial "San Juan TE BUSCA". Durante la madrugada de este viernes, la Policía confirmó el hallazgo.

Tras horas de profunda incertidumbre y un fuerte despliegue policial, una buena noticia trajo alivio a la provincia. Durante la madrugada de este viernes, la Policía de San Juan confirmó que Emanuel Ariel Bazán, el sanjuanino de 39 años que permanecía desaparecido, fue localizado sano y salvo.

La denuncia sobre su paradero se había radicado durante la jornada del jueves 16 de julio. Ante la falta de novedades y la preocupación de su entorno, las autoridades provinciales decidieron activar de inmediato el protocolo de emergencia "San Juan TE BUSCA" para coordinar los rastrillajes y difundir sus datos filiatorios.

Desde la fuerza de seguridad informaron que Bazán se encuentra en buen estado de salud. Tras constatar su integridad física, la Policía dio por finalizado el operativo de rastreo y desactivó formalmente la alerta provincial.

Al momento de su desaparición, se había detallado que el hombre se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz y vestía un buzo gris con chaleco azul y pulóver negro.