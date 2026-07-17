    • 17 de julio de 2026 - 08:32

    Apareció el sanjuanino que era intensamente buscado

    Finalmente apareció Emanuel Bazán quién había desaparecido el pasado jueves en la provincia de San Juan.

    Emanuel Bazán

    Emanuel Bazán

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hombre de 39 años había desaparecido el pasado jueves, lo que motivó la activación del programa provincial "San Juan TE BUSCA". Durante la madrugada de este viernes, la Policía confirmó el hallazgo.

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    Tras horas de profunda incertidumbre y un fuerte despliegue policial, una buena noticia trajo alivio a la provincia. Durante la madrugada de este viernes, la Policía de San Juan confirmó que Emanuel Ariel Bazán, el sanjuanino de 39 años que permanecía desaparecido, fue localizado sano y salvo.

    La denuncia sobre su paradero se había radicado durante la jornada del jueves 16 de julio. Ante la falta de novedades y la preocupación de su entorno, las autoridades provinciales decidieron activar de inmediato el protocolo de emergencia "San Juan TE BUSCA" para coordinar los rastrillajes y difundir sus datos filiatorios.

    Desde la fuerza de seguridad informaron que Bazán se encuentra en buen estado de salud. Tras constatar su integridad física, la Policía dio por finalizado el operativo de rastreo y desactivó formalmente la alerta provincial.

    Al momento de su desaparición, se había detallado que el hombre se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz y vestía un buzo gris con chaleco azul y pulóver negro.

    Las autoridades policiales y judiciales agradecieron públicamente la rápida colaboración de la comunidad sanjuanina y la difusión en redes sociales, piezas que resultaron clave para llevar tranquilidad a sus familiares y dar por concluida la búsqueda con éxito.

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