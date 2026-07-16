Buscan intensamente a un hombre de 39 años desaparecido en San Juan: salió en una moto y no regresó

La Policía y el Ministerio Público Fiscal activaron el programa San Juan Te Busca para localizar a Emanuel Ariel Bazán, cuyo paradero se desconoce desde este jueves. Piden colaboración de la comunidad.

La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal lanzaron un pedido de colaboración para encontrar a Emanuel Ariel Bazán, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde este jueves 16 de julio.

La denuncia por su desaparición activó el programa provincial San Juan Te Busca, que difundió su fotografía y características físicas con el objetivo de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, Bazán es de tez blanca, contextura mediana, mide aproximadamente 1,60 metros y pesa cerca de 80 kilos. Tiene el rostro ovalado, ojos marrones, nariz recta, boca pequeña con labios medianos y cabello corto, castaño oscuro y ondulado.

Al momento de desaparecer vestía un pulóver negro, un chaleco azul, un pantalón de buzo gris y zapatillas blancas. Además, se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz, dominio A182ZRM, un dato que los investigadores consideran clave para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía solicitaron la colaboración de toda la comunidad. Cualquier persona que haya visto a Emanuel Ariel Bazán o cuente con información que permita establecer su ubicación puede comunicarse de manera inmediata y anónima al 911.