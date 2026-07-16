    • 16 de julio de 2026 - 17:03

    Tras múltiples allanamientos no pueden dar con el tirador de barrio Los Toneles: sigue prófugo el sospechoso

    La Policía realizó varios allanamientos este jueves, pero todos dieron resultado negativo. La principal hipótesis sostiene que el ataque a Tiago Estrella fue un ajuste de cuentas y no un intento de robo.

    El tirador del barrio Los Toneles sigue sin ser hallado.&nbsp;

    El tirador del barrio Los Toneles sigue sin ser hallado. 

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    La intensa búsqueda del joven señalado como autor de los disparos que dejaron gravemente herido a Tiago Estrella, en el barrio Los Toneles de Chimbas, continúa sin resultados. Durante este jueves se llevaron adelante múltiples allanamientos ordenados por la Justicia, pero ninguno permitió localizar al principal sospechoso, que permanece prófugo.

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    Las medidas fueron concretadas en distintos domicilios vinculados a la investigación, aunque todas arrojaron resultado negativo. Mientras tanto, los investigadores mantienen un amplio operativo para intentar dar con el presunto agresor.

    La causa comenzó bajo la órbita de la UFI Genérica, con la intervención del fiscal Adrián Riveros, pero debido a la gravedad del estado de salud de la víctima pasó a la UFI Delitos Especiales, donde quedó a cargo de los fiscales Adolfo Díaz y del fiscal coordinador Roberto Ginsberg.

    Mientras tanto, Tiago Estrella permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson, donde continúa luchando por su vida. La búsqueda del sospechoso sigue en marcha y los investigadores no descartan realizar nuevos allanamientos en las próximas horas.

    La principal hipótesis cambió el rumbo de la investigación

    El caso dio un giro en las últimas horas. Si bien en un principio se creyó que el ataque se había producido durante un intento de robo, esa teoría perdió fuerza con el avance de la investigación.

    Ahora, la principal hipótesis que manejan los fiscales apunta a un ajuste de cuentas. Según fuentes vinculadas a la causa, el sospechoso, identificado por sus iniciales L.V., habría mantenido conflictos previos con la víctima y ambos viven a apenas cuatro casas de distancia en el barrio Los Toneles.

    De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el presunto atacante estaba cansado de sufrir robos atribuidos a Estrella, aunque esa no es la única línea investigativa.

    También investigan una posible disputa por narcomenudeo

    Otros vecinos aportaron una versión distinta ante los investigadores. Según esos testimonios, el enfrentamiento podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al narcomenudeo, una hipótesis que también es analizada por la UFI Delitos Especiales.

    Los pesquisas intentan determinar cuál fue el verdadero móvil del ataque y reconstruir con precisión lo ocurrido.

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