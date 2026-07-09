    • 9 de julio de 2026 - 16:43

    Buscan intensamente a un hombre de 34 años que salió de trabajar y no volvió a su casa

    El programa provincial San Juan Te Busca activó la búsqueda de Mauro Alejandro Algañaraz, de 34 años, quien fue visto por última vez el 6 de julio. Solicitan que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911.

    Mauro Alejandro Algañaraz fue visto por última vez el 6 de julio.&nbsp;

    Mauro Alejandro Algañaraz fue visto por última vez el 6 de julio. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades provinciales intensificaron la búsqueda de Mauro Alejandro Algañaraz, un hombre de 34 años cuyo paradero se desconoce desde el 6 de julio. El caso fue difundido por el programa San Juan Te Busca, que solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo.

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    Según la información oficial, Algañaraz es de contextura mediana, mide 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y con entradas en la zona coronal.

    Entre sus características particulares se detalla que posee cara redonda, nariz recta, boca pequeña y labios delgados.

    Al momento de su desaparición vestía ropa de trabajo, un pantalón de jean azul, zapatillas Nike negras, llevaba una mochila roja y una gorra negra.

    Desde el programa San Juan Te Busca, dependiente de las autoridades provinciales, solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación que se comunique de inmediato con el 911. La denuncia puede realizarse de manera anónima.

    Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y remarcan la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Mauro Alejandro Algañaraz.

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