    • 6 de julio de 2026 - 21:37

    Hombre exhibió una pistola en Facebook y fue condenado a prisión efectiva

    Un hombre recibió una condena de un mes de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. La investigación comenzó tras detectarse publicaciones en Facebook donde aparecía exhibiendo un arma de fuego y haciendo referencias a una pistola calibre 9 milímetros.

    Tribunales.&nbsp;

    Tribunales. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan condenó a Erick Alexander Mallea Checoli a un mes de prisión de cumplimiento efectivo tras homologar un acuerdo de juicio abreviado por el delito de apología del delito, luego de que publicara en Facebook imágenes en las que se lo observaba exhibiendo un arma de fuego.

    Leé además

    La escena del grave hecho. 

    Secuestraron, golpearon y balearon a un hombre por el presunto robo de un televisor: la investigación cambió de manos
    Foto gentileza.

    Condenaron a un hombre que apuñaló a un motociclista: deberá pasar casi 1 año en la cárcel

    La causa se originó a partir de un informe elaborado por el oficial José Alanís, integrante de la UFI Genérica (Brigada de Investigación), quien durante tareas investigativas detectó publicaciones realizadas desde el perfil de Facebook "Erick Mallea".

    En una de las imágenes, el ahora condenado aparecía empuñando un arma de fuego aparentemente calibre 9 milímetros, de color negro, acompañada por la frase: "acá activo con la 9" junto a un emoji. En otra fotografía se lo observaba sosteniendo la misma arma y, en la otra mano, un cargador con cartuchos calibre 9 milímetros.

    Las tareas de investigación permitieron establecer que el hombre retratado era Erick Alexander Mallea Checoli, domiciliado en Villa Villicum, departamento Albardón.

    Juicio abreviado y condena

    Durante la audiencia, el juez Federico Rodríguez declaró la legalidad de la detención y tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria. Posteriormente, hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes.

    En consecuencia, Mallea Checoli fue condenado como autor del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal, a la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, además del pago de las costas del proceso.

    El magistrado también ordenó la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia quede firme. En ese marco, dispuso que permanezca alojado inicialmente en la Comisaría 18ª de Albardón y luego sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la condena una vez firme el fallo.

    Asimismo, la resolución establece que el cómputo de la pena deberá realizarse desde el 3 de julio de 2026.

    Además de la condena, el juez declaró la reincidencia de Erick Alexander Mallea Checoli conforme al artículo 50 del Código Penal, circunstancia que agrava su situación procesal ante futuras causas penales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    dramatico rescate en la villa lerga: un bebe cayo dentro de un balde con agua y dos policias lo salvaron

    Dramático rescate en la villa Lerga: un bebé cayó dentro de un balde con agua y dos policías lo salvaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Varios patrulleros, ambulancias y Bomberos acudieron a auxiliar a las familias afectadas. Fotos: Daniel Arias. 

    Dos familias de Capital y Pocito sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y seis personas fueron hospitalizadas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio. 

    Condenaron a un jubilado por amenazar a un "trapito" de su cuadra: no podrá molestarlo ni pedirle que se vaya

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

    Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos del juego y gimnasios

    Por Agencia Noticias Argentinas