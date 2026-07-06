Dramático rescate en la villa Lerga: un bebé cayó dentro de un balde con agua y dos policías lo salvaron

El niño, de apenas un año y cuatro meses, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Para el rescate fueron clave las maniobras de RCP de los efectivos.

Momentos de extrema tensión se vivieron en una vivienda de Villa Lerga, en Capital, donde un bebé de 1 año y 4 meses fue rescatado con vida luego de caer dentro de un balde de 20 litros mientras jugaba.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca, cuando la madre del menor, de 37 años, advirtió que su hijo no respiraba y dio aviso de inmediato al sistema de emergencias 911.

Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría 3ª, integrado por el agente Ismael Oyola, la agente Carolina Recabarren y el agente Franco Molina, quienes comenzaron de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida al pequeño.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, el bebé fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, donde el personal médico continuó con la asistencia y logró estabilizarlo.