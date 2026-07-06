    • 6 de julio de 2026 - 22:07

    Dramático rescate en la villa Lerga: un bebé cayó dentro de un balde con agua y dos policías lo salvaron

    El niño, de apenas un año y cuatro meses, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Para el rescate fueron clave las maniobras de RCP de los efectivos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión se vivieron en una vivienda de Villa Lerga, en Capital, donde un bebé de 1 año y 4 meses fue rescatado con vida luego de caer dentro de un balde de 20 litros mientras jugaba.

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    El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca, cuando la madre del menor, de 37 años, advirtió que su hijo no respiraba y dio aviso de inmediato al sistema de emergencias 911.

    Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría 3ª, integrado por el agente Ismael Oyola, la agente Carolina Recabarren y el agente Franco Molina, quienes comenzaron de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida al pequeño.

    Gracias a la rápida intervención de los efectivos, el bebé fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, donde el personal médico continuó con la asistencia y logró estabilizarlo.

    El menor permanece bajo observación médica, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente doméstico.

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