Hallaron con hipotermia a una adolescente de 16 años tras horas de intensa búsqueda en Valle Fértil

Momentos de angustia se vivieron durante la madrugada de este domingo en Valle Fértil, luego de que una adolescente de 16 años permaneciera desaparecida durante varias horas. La joven fue encontrada con vida tras un amplio operativo de búsqueda, aunque presentaba un cuadro de hipotermia, por lo que debió ser trasladada primero al hospital departamental y luego al Hospital Rawson.

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Según informaron fuentes policiales, la adolescente había salido de su domicilio durante la tarde del sábado a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Al pasar las horas sin que regresara ni pudiera ser localizada, su madre radicó la denuncia en la Comisaría 12ª de Villa San Agustín durante la madrugada del domingo.

A partir de ese momento se desplegó un intenso rastrillaje con la participación de efectivos policiales, Bomberos y equipos de emergencia. Las tareas incluyeron recorridos por caminos rurales, sectores cercanos al río y zonas de difícil acceso del departamento.

En una primera instancia, los efectivos localizaron la motocicleta abandonada sobre la Ruta Provincial 523, en inmediaciones de la zona conocida como Las Compuertas. Ese hallazgo permitió concentrar la búsqueda en los alrededores.

Finalmente, tras varias horas de trabajo y un recorrido a pie por un sector descampado, los rescatistas encontraron a la adolescente. De inmediato fue asistida por personal de emergencias debido a su estado de salud.

El primer informe médico indicó que la joven presentaba signos de hipotermia como consecuencia de las bajas temperaturas y porque, presuntamente, había cruzado un río caminando, lo que hizo que permaneciera con la ropa mojada durante varias horas.

Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Departamental de Valle Fértil, la adolescente fue derivada al Hospital Rawson para realizarle estudios de mayor complejidad y continuar con su evolución.

De acuerdo con las fuentes que participaron del operativo, la menor quedó internada en observación, aunque fuera de peligro, llevando alivio a su familia y poniendo fin a horas de intensa preocupación en la comunidad vallista.