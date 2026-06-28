Chocó, huyó y agredió a los policías: en la requisa le hallaron marihuana y una balanza

El joven, de 23 años, fue interceptado por la Policía en Capital luego de escapar del lugar de un siniestro vial. Llevaba unos 80 gramos de marihuana, un picador, papel para armar y una balanza de precisión.

Un joven de 23 años fue detenido en la noche del sábado en Capital luego de intentar escapar tras protagonizar un accidente de tránsito. Al ser identificado por la Policía, los efectivos descubrieron que llevaba marihuana y otros elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Quiroga y España. Personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta realizaba recorridas de prevención cuando fue alertado por vecinos sobre un siniestro vial. Según indicaron, uno de los involucrados había abandonado el lugar y escapado hacia el oeste por calle Quiroga.

Durante el operativo de búsqueda, los policías localizaron a un hombre junto a una motocicleta. Al intentar entrevistarlo, el sospechoso reaccionó de manera agresiva, insultando al personal.

Ante la situación, los efectivos realizaron un palpado preventivo y advirtieron que llevaba una riñonera. Al solicitarle que exhibiera su contenido, el joven entregó de forma voluntaria un frasco de vidrio con aproximadamente 80 gramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana, una balanza de precisión, un picador y papel para armar cigarrillos. Además, manifestó que todos los elementos eran de su propiedad.