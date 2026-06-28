Tragedia en Angaco: se conoció la identidad del operario que murió atropellado mientras trabajaba

La Justicia confirmó la identidad del hombre que perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes en el departamento Angaco. Se trata de Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años, quien trabajaba como chofer y gruista para la empresa Conelsi, contratista de Naturgy.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 sobre calle Belgrano, entre Bosque y Velázquez. Según la reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Funes se encontraba junto a una hidrogrúa detenida sobre la calzada realizando tareas de mantenimiento.
De acuerdo con la investigación, el camión permanecía detenido en el centro de la calle, orientado hacia el sur, con la luz lateral derecha encendida y las balizas activadas, aunque sin luces superiores. En ese momento, Funes estaba parado sobre el costado izquierdo del vehículo intentando conectar una linterna portátil a la batería, mientras un compañero realizaba tareas junto a un poste caído, a unos tres metros de la calzada.
En esas circunstancias, un Volkswagen Gacel GS conducido por Miguel Ángel Arce, de 73 años, que circulaba de sur a norte por calle Belgrano, intentó sobrepasar la hidrogrúa por el costado este. Durante esa maniobra embistió desde atrás a Funes, quien fue despedido varios metros y falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.
Tras el impacto, el automóvil recorrió varios metros antes de detenerse. En la escena trabajó personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica.
Los investigadores indicaron que en el lugar había conos de señalización ubicados delante y detrás de la hidrogrúa. Además, al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).
Por disposición del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, el cuerpo de Funes fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, mientras que Arce quedó detenido en la Comisaría 20ª, a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.