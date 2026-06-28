    • 28 de junio de 2026 - 00:25

    Un operario falleció mientras trabajaba en una obra de Angaco

    La víctima realizaba tareas sobre la vía pública cuando fue embestida por un vehículo de gran porte.

    Criminalística.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico accidente laboral ocurrió este sábado por la noche en el departamento Angaco, donde un operario que trabajaba para una empresa contratista de Naturgy murió tras ser atropellado por un camión mientras realizaba tareas en la vía pública.

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    El hecho se registró alrededor de las 21 sobre calle Belgrano, entre Velázquez y 21 de Febrero. De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba desempeñando labores junto a otros operarios cuando fue embestido por un vehículo de gran porte. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar.

    Tras el siniestro, se desplegó un operativo encabezado por efectivos de la Comisaría 20°, personal de Policía Científica y la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que realizaron las primeras pericias para determinar cómo se produjo el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

    Según las primeras averiguaciones, la zona donde trabajaban los operarios estaba delimitada con conos de señalización al momento del hecho, un aspecto que será analizado por los investigadores como parte de la reconstrucción de la mecánica del accidente.

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