    • 7 de agosto de 2026 - 13:14

    La fe vuelve a recorrer los caminos de Angaco: se viene la XXIV Cabalgata a la Difunta Teresa

    La tradicional cabalgata en Angaco se realizará el próximo 15 de agosto con la participación de cientos de jinetes.

    Angaco se prepara para vivir una nueva edición de la Cabalgata a la Difunta Teresa.

    Angaco se prepara para vivir una nueva edición de la Cabalgata a la Difunta Teresa.

    Foto:

    (Gentiliza)

    El departamento de Angaco se alista para vivir una de las manifestaciones de fe más convocantes del calendario local: la XXIV Cabalgata de Fe a la Difunta Teresa. Esta histórica travesía, que cumple veinticuatro ediciones consecutivas de historia, volverá a reunir a gauchos a caballo, carruajes y caminantes en una muestra viva de las raíces Sanjuaninas.

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    Esta actividad religiosa y tradicionalista no sólo representa un acto de devoción hacia la figura venerada en la zona, sino que también funciona como un motor de identidad y convivencia social donde participan diversas generaciones de una misma familia.

    Cronograma y recorrido de la travesía en Angaco

    Las actividades comenzarán a primera hora de la mañana para aprovechar el trayecto y compartir la tradicional bienvenida campestre entre los participantes.

    • A las 8, concentración y desayuno: la cita inicial será en el Barrio Presidente Perón. Allí, la organización recibirá a agrupaciones gauchas y peregrinos con un típico desayuno criollo que incluirá mate cocido caliente y sopaipillas caseras.
    • A las 9, salida de la columna: tras la bendición de los jinetes y el ordenamiento de los carruajes, la columna emprenderá la marcha por las calles y senderos angaqueros con dirección al santuario.
    • Parada técnica y almuerzo: a mitad del camino, los peregrinos realizarán una pausa de descanso en el Paraje Guayaupa, punto tradicional donde se compartirá un almuerzo a la alforja para reponer energías antes de continuar el último tramo.

    Música, tradición y sorteos en el predio final

    Al completar el recorrido y llegar al destino final, la jornada se transformará en una gran fiesta popular al aire libre. Todos los inscriptos y asistentes recibirán un número de participación para formar parte de grandes sorteos organizados para la ocasión.

    El cierre de la cabalgata estará acompañado por una variada propuesta artística sobre el escenario del predio, donde músicos de folclore y academias de danza en vivo le pondrán ritmo al festejo. La invitación queda abierta a todos los sanjuaninos que deseen sumarse y mantener viva una costumbre que forma parte indeleble de la memoria y la cultura de Angaco.

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