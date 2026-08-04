    • 4 de agosto de 2026 - 17:37

    San Juan Cerca llega a Angaco con entrega de licencias y colecta de sangre

    El operativo será este jueves 6 de agosto, de 8 a 13, en el Colegio Secundario Cacique Angaco. Los vecinos podrán acceder sin turno a trámites, controles sanitarios y asesoramiento de diferentes áreas provinciales.

    Angaco realizará entrega de licencias y colecta de sangre

    Angaco realizará entrega de licencias y colecta de sangre

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    El programa San Juan Cerca realizará una nueva jornada en Angaco con dos prestaciones especiales: la entrega de licencias de conducir y la primera colecta voluntaria de sangre incorporada a uno de estos operativos.

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    La atención será este jueves 6 de agosto, entre las 8 y las 13, en el Colegio Secundario Cacique Angaco, ubicado en calle Eva Perón sin número, en Villa del Salvador. Allí se concentrarán organismos provinciales para evitar que los vecinos deban trasladarse hasta el Centro Cívico u otras dependencias.

    Durante la jornada se entregarán las licencias de conducir correspondientes a las personas que realizaron la prueba práctica en el abordaje desarrollado en el departamento el pasado 25 de julio. Para retirar el carnet será obligatorio presentar el DNI del titular y el comprobante de pago efectuado a Emicar.

    Quiénes podrán participar de la colecta de sangre

    La actividad organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia se desarrollará de 8 a 11.40 y contará con dos camillas para realizar extracciones simultáneas. Según informaron, será la primera vez que San Juan Cerca incorpore esta prestación dentro de su esquema de atención territorial.

    Los requisitos principales son:

    • Tener entre 18 y 65 años.
    • Pesar más de 50 kilos.
    • No presentar fiebre, diarrea, dolor de garganta u otros síntomas.
    • Llevar el DNI físico o su versión digital descargada desde Mi Argentina.
    • Desayunar normalmente, descansar bien e hidratarse antes de concurrir.

    Deberán esperar para donar quienes hayan atravesado recientemente una cirugía o se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos estéticos con agujas. En cambio, podrán hacerlo las personas con hipertensión controlada, hipotiroidismo tratado o diabetes que no requiera insulina, siempre que superen la evaluación previa del equipo sanitario.

    Además de estas prestaciones, los vecinos podrán realizar trámites de DNI y tarjeta SUBE, solicitar información sobre el Certificado Único de Discapacidad, inscribirse en el Registro Provincial de Emprendedores y acceder a controles médicos, vacunación y distintos asesoramientos sociales, previsionales, productivos y administrativos.

    También se brindará orientación sobre la regularización dominial de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente. Por otra parte, quienes tengan un emprendimiento gastronómico o proyecten iniciar uno podrán participar del curso de manipulación de alimentos, cuyas clases obligatorias se dictarán los días 6 y 7 de agosto desde las 9, en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Villa del Salvador.

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