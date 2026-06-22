    • 22 de junio de 2026 - 22:03

    Demoraron a una adolescente de 17 años con marihuana durante un operativo en Plaza de La Joroba

    La adolescente llevaba siete envoltorios de cannabis y un cigarrillo artesanal. La Justicia Federal intervino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una adolescente de 17 años fue demorada durante un operativo policial realizado en la Plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como Plaza de la Joroba luego de que los efectivos encontraran en su poder varios envoltorios con marihuana.

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    Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a tres hombres y una mujer. Durante el palpado preventivo y la requisa de las pertenencias, hallaron entre las prendas de la adolescente una bolsa que contenía siete envoltorios con una sustancia vegetal de color verde amarronado, además de un cigarrillo de fabricación casera.

    Ante el hallazgo, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos especialistas realizaron las pruebas de orientación correspondientes. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 8 gramos.

    Tras las actuaciones de rigor, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que dispuso el inicio de las actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

    La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existía algún vínculo

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