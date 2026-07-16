    • 16 de julio de 2026 - 21:06

    Impactante incendio durante el Zonda en San Juan: evacuaron viviendas y bomberos combaten focos de gran magnitud

    El incendio se desató en una finca de Pocito, donde las llamas avanzaron favorecidas por el viento Zonda. Hubo evacuaciones preventivas y un enorme despliegue de Bomberos, Policía y camiones hidrantes en distintos puntos de la provincia.

    Las llamas consumieron una finca en Pocito.

    Las llamas consumieron una finca en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda volvió a poner a prueba este jueves a los bomberos de San Juan. Mientras las ráfagas azotaban distintos departamentos de la provincia, los incendios comenzaron a multiplicarse y obligaron a desplegar un importante operativo para evitar que el fuego alcanzara viviendas y provocara una tragedia. En algunos sectores, incluso, fue necesario evacuar familias de manera preventiva.

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    Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en horas de la noche en una finca ubicada sobre calle 11 pasando Ruta 40, en Pocito, según informaron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO.

    Allí, las llamas avanzaron rápidamente empujadas por el viento Zonda, obligando a un intenso despliegue de Bomberos Voluntarios, efectivos de Bomberos de la Policía, camiones hidrantes y personal policial.

    Mientras los brigadistas trabajaban para contener el fuego, los policías ordenaban el tránsito y resguardaban la seguridad de los vecinos en una zona donde la visibilidad se redujo considerablemente por la gran cantidad de humo.

    La cercanía del incendio con varias viviendas generó momentos de tensión. Como medida preventiva, algunas familias fueron evacuadas ante el riesgo de que el fuego continuara propagándose.

    El viento Zonda, un aliado del fuego

    Las condiciones meteorológicas complicaron seriamente el operativo. Las intensas ráfagas avivaban constantemente las llamas, haciendo que el fuego cambiara de dirección y avanzara con rapidez sobre pastizales y fincas.

    Por esa razón, las autoridades solicitaron evitar la circulación por calle 11 y las inmediaciones de Ruta 40, donde el humo y el viento representaban un peligro adicional para quienes transitaban por el lugar.

    Fotos: Mariano Arias.

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