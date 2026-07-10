Incendio en un edificio de Caballito: al menos 19 personas resultaron afectadas y hubo un amplio operativo

Un importante incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un edificio del barrio porteño de Caballito movilizó a un gran despliegue de Bomberos, personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Como consecuencia del siniestro, al menos 19 personas fueron asistidas por inhalación de humo y nueve debieron ser derivadas a distintos hospitales.
El fuego comenzó alrededor de las 4 en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de diez plantas, situado sobre la calle Rosario al 160. Tras el alerta, varias dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas, mientras los equipos de emergencia evacuaban a los vecinos y brindaban asistencia médica a los afectados.
Entre las personas trasladadas a centros de salud se encuentran siete adultos y dos menores de edad. Además, un hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivado de urgencia al Hospital Durand. Los demás pacientes fueron llevados a los hospitales Álvarez, Penna y Rivadavia para recibir atención.
Uno de los primeros en advertir la gravedad de la situación fue el encargado del edificio, quien relató que se despertó por los gritos de los vecinos. Al abrir la puerta de su departamento encontró el pasillo completamente cubierto por el humo, por lo que junto a su familia buscó refugio en la terraza y logró ponerse a salvo a través del edificio lindero.
Las llamas fueron controladas tras el intenso trabajo de los bomberos, aunque el operativo continuaba durante la mañana para garantizar la seguridad del inmueble y realizar las pericias que permitan determinar qué originó el incendio.