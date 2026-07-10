Incendio en un edificio de Caballito: al menos 19 personas resultaron afectadas y hubo un amplio operativo

El fuego se inició en un departamento del segundo piso en un edificio de Rosario al 160. El SAME trasladó a nueve personas al hospital. Un hombre sufrió un paro cardíaco.

Un importante incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un edificio del barrio porteño de Caballito movilizó a un gran despliegue de Bomberos, personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Como consecuencia del siniestro, al menos 19 personas fueron asistidas por inhalación de humo y nueve debieron ser derivadas a distintos hospitales.

El fuego comenzó alrededor de las 4 en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de diez plantas, situado sobre la calle Rosario al 160. Tras el alerta, varias dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas, mientras los equipos de emergencia evacuaban a los vecinos y brindaban asistencia médica a los afectados.

#Caballito Incendio en un departamento del segundo piso de un edificio de 10 pisos, ubicado sobre Rosario al 160 y Doblas y

se evacuaron a 15 personas

El SAME asistió a 18 personas. 9 fueron atendidas en el lugar y nueve debieron ser trasladadas a distintos hospitales. pic.twitter.com/0I7a9DzSgJ — christian baglietto (@bagliettoc) July 10, 2026 Entre las personas trasladadas a centros de salud se encuentran siete adultos y dos menores de edad. Además, un hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivado de urgencia al Hospital Durand. Los demás pacientes fueron llevados a los hospitales Álvarez, Penna y Rivadavia para recibir atención.

Uno de los primeros en advertir la gravedad de la situación fue el encargado del edificio, quien relató que se despertó por los gritos de los vecinos. Al abrir la puerta de su departamento encontró el pasillo completamente cubierto por el humo, por lo que junto a su familia buscó refugio en la terraza y logró ponerse a salvo a través del edificio lindero.