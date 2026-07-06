Una mujer de 86 años encendió una estufa a leña y se le incendió la casa

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del domingo en Rivadavia, cuando una mujer de 86 años sufrió un incendio en el interior de su vivienda luego de prender una estufa a leña.
El fuego afectó parte del techo de madera del comedor.
Momentos de tensión se vivieron durante la noche del domingo en Rivadavia, cuando una mujer de 86 años sufrió un incendio en el interior de su vivienda luego de prender una estufa a leña.
El hecho ocurrió alrededor de las 23, en una casa ubicada sobre avenida Libertador. Tras un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 34ta acudieron al lugar y entrevistaron a la propietaria del inmueble.
De acuerdo con el relato de la mujer, al regresar a su domicilio encendió la estufa a leña del comedor y, segundos después, las brasas provocaron una pequeña explosión que hizo que el fuego se propagara hacia el techo de madera revestido con machimbre. Ante la emergencia, la dueña de casa actuó rápidamente y utilizó agua para sofocar las llamas, logrando evitar que el incendio se extendiera al resto de la vivienda.
Minutos más tarde arribó personal del Cuartel Central de Bomberos, que inspeccionó el inmueble y constató que el siniestro ocasionó daños parciales en un sector del techo del comedor. Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas ni requirió asistencia médica, mientras que el incendio pudo ser controlado sin que se registraran mayores consecuencias.