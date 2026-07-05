Un futbolista de 18 años murió en un impactante choque entre su moto y un auto

Un joven de 18 años murió esta madrugada luego de un violento choque entre la moto en la que circulaba y un auto sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco . Otras dos personas resultaron heridas y una de ellas está grave.

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El accidente fatal ocurrió cerca de las 3:45, a la altura del kilómetro 1024, en la localidad chaqueña de Margarita Belén.

Por causas que todavía son materia de investigación, una moto Honda Titan en la que viajaban dos jóvenes de 18 años impactó contra un Volkswagen Gol conducido por un chico de 21, informaron medios locales.

Como consecuencia del fuerte impacto, Jeremías Lucas Correa , quien iba a bordo de la moto, murió en el acto . Personal médico confirmó el fallecimiento al llegar a la escena del accidente.

Correa era jugador del Club Atlético Central Benítez y era reconocido en su comunidad, que quedó consternada por el fallecimiento.

El otro ocupante de la moto, identificado por sus iniciales M.J.B., fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, en Resistencia.

De acuerdo a los médicos, el joven sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda, una fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos. A pesar de la gravedad de las heridas, está internado consciente. El conductor del Volkswagen Gol también sufrió lesiones y recibió asistencia médica en el lugar.

Después de las primeras actuaciones, la fiscalía de turno dispuso su detención mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chaco, personal de Criminalística y el médico policial, que realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

Los mensajes de despedida al joven que murió en el accidente fatal

A través de las redes sociales, los allegados al joven lo recordaron por “su garra y persistencia ante la adversidad”.

Entre esos posteos estaba el del Club Atlético Central Benítez que recordó al futbolista: “Con profundo pesar despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba“.

“Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz. Siempre serás recordado por la familia canalla”, expresó.

El municipio de Colonia Benítez también se manifestó: “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro joven vecino, hijo de Alexis Verón y Analía Correa, y nieto de Luis Correa y Cristina Roa, trabajadores de nuestro municipio y colaboradoras de instituciones educativas. Rogamos por la paz de su alma y acompañamos a sus familiares y amigos en estos momentos de inmenso dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin”.