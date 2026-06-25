Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, pidió ayuda para encontrar a su familia tras el doble terremoto.

El defensor argentino de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, pidió ayuda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos. (Foto: lucastrejo_lt/Instagram)

Un futbolista argentino atraviesa horas de profunda angustia en Venezuela luego de perder todo contacto con su esposa y sus dos hijos tras el colapso del edificio donde vivían en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos que sacudieron al país.

Se trata de Lucas Trejo, defensor cordobés de 38 años que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira. El jugador utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y difundir la búsqueda de su familia, que se encontraba en Playa Grande al momento del derrumbe.

Según relató, el edificio donde residían colapsó tras los fuertes sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en el centro y norte de Venezuela, y desde entonces no logró establecer ningún tipo de comunicación con su esposa, Yanina Maranella, ni con sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí”, publicó el futbolista en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí”, publicó el futbolista en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

La situación se enmarca en un escenario de emergencia en Venezuela, donde los sismos provocaron el colapso de múltiples estructuras, especialmente en Caracas y zonas costeras como La Guaira, además de víctimas fatales, heridos y numerosos desaparecidos.