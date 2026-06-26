El desesperado pedido del futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo perdió contacto con su familia luego del derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira . Desde las redes sociales pidió ayuda para encontrarlos mientras continúan las tareas de rescate.

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Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

El drama que atraviesa el futbolista argentino Lucas Trejo conmueve al mundo del deporte. El defensor, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, en Venezuela, perdió contacto con su esposa y sus dos hijos luego de los devastadores terremotos que sacudieron el país y provocaron el derrumbe del edificio donde vivían.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el cordobés pidió ayuda para encontrar a su familia y expresó la angustia que vive desde que ocurrió la tragedia.

"No sé nada de ellos. Quiero creer que no estaban ahí. Les pido que oren por mi familia", escribió el futbolista en uno de sus mensajes. "No sé nada de ellos. Quiero creer que no estaban ahí. Les pido que oren por mi familia", escribió el futbolista en uno de sus mensajes.

Trejo se encontraba concentrado con su equipo cuando ocurrieron los terremotos. Al intentar comunicarse con su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa, no obtuvo respuestas. Poco después supo que el edificio donde residían, en la zona de Playa Grande, había colapsado.

Desde entonces, rescatistas trabajan entre los escombros en busca de sobrevivientes, mientras familiares y allegados esperan noticias de las personas desaparecidas.

Los fuertes terremotos registrados esta semana dejaron centenares de víctimas fatales, miles de heridos y numerosos desaparecidos, además de severos daños en viviendas, hospitales e infraestructura en distintas ciudades venezolanas. Las tareas de búsqueda continúan contrarreloj con la participación de equipos de rescate locales e internacionales.

Mientras tanto, el pedido de Lucas Trejo se viralizó en las redes sociales y generó una ola de solidaridad, con mensajes de apoyo de colegas, clubes e hinchas que siguen de cerca la búsqueda de su familia.