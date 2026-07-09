    • 9 de julio de 2026 - 20:52

    Tres dotaciones de bomberos combatieron un voraz incendio en Pocito

    El incendio movilizó a bomberos de Rawson y Pocito, que trabajaron durante varias horas para contener el avance de las llamas. Investigan las causas que originaron el siniestro.

    INCENDIO 1
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves en Pocito, cuando un incendio de importantes dimensiones se desató en las inmediaciones de calle Mendoza y calle 17, obligando a un importante despliegue de los equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

    Leé además

    Imagen ilustrativa

    Con casi 1.500 intervenciones, bomberos de San Juan alerta por el aumento de incendios en viviendas y la falta de conciencia
    En San Juan ya muerieron dos personas por intoxicación con monóxido de carbono.

    Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

    El siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación, fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades al observar el rápido avance del fuego y el riesgo que representaba para los terrenos cercanos.

    Ante la magnitud del incendio, dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Rawson acudieron de urgencia al lugar y comenzaron las tareas para controlar las llamas. Sin embargo, debido a la intensidad del fuego y las condiciones del terreno, fue necesario reforzar el operativo.

    Pocos minutos después se sumó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Pocito, cuyos efectivos colaboraron con el abastecimiento de agua y el enfriamiento de los sectores más comprometidos para evitar que las ráfagas de viento reactivaran nuevos focos.

    El trabajo coordinado de los bomberos se extendió durante varias horas hasta que finalmente lograron circunscribir el incendio y evitar que continuara avanzando. Una vez controlada la situación, los efectivos permanecieron en el lugar realizando tareas de guardia de cenizas para prevenir posibles reinicios del fuego.

    Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas heridas ni daños materiales de consideración, mientras continúan las pericias para determinar qué originó el incendio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mundial 2026: quien es joao pinheiro, el arbitro que dirigira argentina vs. suiza y llega envuelto en una polemica

    Mundial 2026: quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá Argentina vs. Suiza y llega envuelto en una polémica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mauro Alejandro Algañaraz fue visto por última vez el 6 de julio. 

    Buscan intensamente a un hombre de 34 años que salió de trabajar y no volvió a su casa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El auto robado en Rawson apareció dentro del barrio Juana Manso.

    Violento robo en Rawson: sorprendieron a dos estudiantes y les robaron un auto y un iPhone

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un policia defendio a una familia de un robo, mato a dos ladrones y quedo internado tras recibir tres tiros

    Un policía defendió a una familia de un robo, mató a dos ladrones y quedó internado tras recibir tres tiros

    Por Redacción Diario de Cuyo