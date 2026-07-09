Tres dotaciones de bomberos combatieron un voraz incendio en Pocito

El incendio movilizó a bomberos de Rawson y Pocito, que trabajaron durante varias horas para contener el avance de las llamas. Investigan las causas que originaron el siniestro.

Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves en Pocito, cuando un incendio de importantes dimensiones se desató en las inmediaciones de calle Mendoza y calle 17, obligando a un importante despliegue de los equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

El siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación, fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades al observar el rápido avance del fuego y el riesgo que representaba para los terrenos cercanos.

Ante la magnitud del incendio, dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Rawson acudieron de urgencia al lugar y comenzaron las tareas para controlar las llamas. Sin embargo, debido a la intensidad del fuego y las condiciones del terreno, fue necesario reforzar el operativo.

Pocos minutos después se sumó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Pocito, cuyos efectivos colaboraron con el abastecimiento de agua y el enfriamiento de los sectores más comprometidos para evitar que las ráfagas de viento reactivaran nuevos focos.

El trabajo coordinado de los bomberos se extendió durante varias horas hasta que finalmente lograron circunscribir el incendio y evitar que continuara avanzando. Una vez controlada la situación, los efectivos permanecieron en el lugar realizando tareas de guardia de cenizas para prevenir posibles reinicios del fuego.