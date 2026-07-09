Un policía defendió a una familia de un robo, mató a dos ladrones y quedó internado tras recibir tres tiros

Un cabo de la Policía Federal se enfrentó a tiros con delincuentes que habían asaltado una vivienda en Moreno. El efectivo logró abatir a los dos atacantes, pero sufrió heridas de gravedad y permanece internado con pronóstico reservado.

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Un violento episodio de inseguridad terminó con un policía herido de gravedad y dos delincuentes muertos en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno. El efectivo intervino para defender a una familia que acababa de sufrir un robo y protagonizó un enfrentamiento armado en plena calle.

El hecho ocurrió luego del partido de la Selección argentina , en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Teresa de Jesús al 2600. Según la investigación, los asaltantes habían ingresado al domicilio, amenazaron a los habitantes y escaparon con distintos objetos robados a bordo de una camioneta de la familia.

Los delincuentes intentaron huir en el vehículo robado, pero tuvieron dificultades para manejarlo porque no conocían el funcionamiento de la caja automática. Esa situación alertó a vecinos de la zona, quienes dieron aviso y permitieron la intervención del policía Rodolfo Samuel Camaratta, de 29 años.

El efectivo dio la voz de alto y comenzó un tiroteo. De acuerdo con los investigadores, los asaltantes estaban armados y se enfrentaron con el policía, quien utilizó su arma reglamentaria. Los dos delincuentes murieron como consecuencia de las heridas recibidas.

Durante el intercambio de disparos, Camaratta recibió tres impactos de bala: uno en el rostro, otro en un brazo y un tercero en el tórax, que afectó uno de sus pulmones. Fue trasladado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva con estado clínico reservado.

Investigación abierta

La Justicia continúa con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el tiroteo y determinar las responsabilidades en el caso. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos y de la familia víctima del robo.

El policía herido pertenece a la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Nación. Mientras continúa su recuperación, la causa avanza para establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.