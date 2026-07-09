    • 9 de julio de 2026 - 12:37

    Un policía jubilado retiró dólares de un banco, lo asaltaron y mató a un ladrón al defenderse a los tiros

    El violento episodio ocurrió en Avellaneda. La víctima había salido de una sucursal bancaria cuando fue seguida por dos delincuentes armados.

    Un policía jubilado retiró dólares, lo siguieron y se defendió a tiros.

    Un policía jubilado retiró dólares, lo siguieron y se defendió a tiros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro herido luego de que un policía jubilado se defendiera a los tiros cuando era asaltado tras retirar una importante suma de dólares de una entidad bancaria.

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    El hecho ocurrió este miércoles en la localidad bonaerense de Avellaneda. De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el exefectivo había salido de un banco después de retirar dinero en moneda extranjera y, al dirigirse hacia su vehículo, fue interceptado por dos delincuentes que lo habían seguido desde la sucursal.

    Los asaltantes, que se movilizaban en una motocicleta, intentaron reducirlo a punta de pistola para quedarse con el dinero. Sin embargo, el hombre extrajo el arma que portaba de manera legal y respondió con varios disparos.

    Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los ladrones murió en el lugar, mientras que su cómplice resultó gravemente herido y fue trasladado bajo custodia a un centro de salud. El policía retirado salió ileso del ataque.

    Tras el tiroteo, personal policial preservó la escena y secuestró las armas involucradas para realizar las pericias correspondientes. La Justicia investiga la secuencia del hecho y analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir cómo ocurrió el asalto y confirmar la mecánica del enfrentamiento.

    En principio, los investigadores consideran que se trató de un intento de robo bajo la modalidad conocida como "salidera bancaria", en la que delincuentes siguen a clientes que retiran importantes sumas de dinero de entidades financieras para asaltarlos pocos minutos después.

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