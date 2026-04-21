Río Negro: murió un mecánico al ser aplastado por un micro

El trabajador realizaba tareas de mantenimiento en una unidad de la empresa Ko-Ko. La justicia rionegrina investiga las causas del colapso del sistema de soporte.

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Una jornada de trabajo concluyó en tragedia este lunes en la localidad de Cervantes, Río Negro, donde un mecánico de 45 años perdió la vida de forma instantánea tras un fatal accidente laboral. El hecho, ocurrido en un taller situado sobre la calle Yrigoyen, a escasos metros de la Ruta Nacional 22, ha generado una profunda consternación en la comunidad local.

Según las primeras informaciones recabadas, el trabajador se encontraba realizando el cambio de un neumático trasero en un micro de larga distancia perteneciente a la empresa Ko-Ko. Por motivos que actualmente son objeto de peritajes, el sistema de elevación —cric o soportes estructurales— cedió repentinamente mientras el hombre operaba debajo de la unidad, provocando que el pesado vehículo cayera sobre él.

Pese a la rápida reacción de sus compañeros de trabajo y el inmediato llamado al servicio de emergencias 911, los profesionales médicos que arribaron al lugar no pudieron hacer nada por la víctima. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento, el fallecimiento del trabajador fue confirmado en el lugar.

Efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes intervinieron rápidamente para resguardar el área y permitir el ingreso del personal de Criminalística. Los peritos trabajaron durante varias horas en el taller para recolectar pruebas que determinen si la fatalidad fue provocada por una falla mecánica en el equipo de elevación o por un error en los protocolos de seguridad.

Investigación judicial La justicia de Río Negro ha iniciado una causa que, de manera preventiva, fue caratulada como "muerte en accidente laboral". En las próximas horas, las autoridades tomarán declaración a los testigos presenciales que se encontraban en el establecimiento durante el hecho, con el fin de reconstruir los minutos previos al accidente.