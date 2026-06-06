    • 6 de junio de 2026 - 13:31

    Intentó robar un destornillador eléctrico en un hipermercado, lo descubrieron y terminó condenado

    El acusado fue detenido al intentar salir del local ubicado en Rawson. Recibió una condena de prisión efectiva y fue declarado reincidente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre identificado como Mauricio David Quiroga fue condenado a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo tras intentar sustraer un destornillador eléctrico de un supermercado Makro. La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal de Flagrancia.

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    La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, con la participación de la ayudante fiscal Liliam Mari. Además de la pena de prisión efectiva, el juez dispuso la declaración de reincidencia y la continuidad de la prisión preventiva del imputado.

    Cuándo ocurrió el robo del destornillador eléctrico

    Según la reconstrucción de los hechos, todo ocurrió el 3 de junio de 2026, alrededor de las 18, cuando Quiroga ingresó al supermercado. Un guardia de seguridad lo reconoció debido a que, según indicó, ya había protagonizado otros episodios de sustracción en el comercio, por lo que decidió seguir sus movimientos a distancia.

    De acuerdo con la causa, el sospechoso se dirigió al sector de electrodomésticos y tomó una caja que contenía un destornillador eléctrico. En ese momento extrajo un cutter que llevaba oculto entre sus prendas y cortó el embalaje para retirar el sensor de seguridad.

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    Luego continuó recorriendo las góndolas, abrió la caja, sacó el destornillador y sus accesorios y los ocultó entre su ropa. Más tarde se dirigió a la caja N°1, donde abonó otros productos que llevaba consigo para intentar no despertar sospechas.

    Sin embargo, al cruzar la línea de cajas y pasar por los sensores de seguridad, la alarma se activó. Personal de vigilancia, que ya seguía sus movimientos, lo interceptó. Allí, al ser requerido por los empleados de seguridad, Quiroga extrajo de entre sus prendas el destornillador eléctrico que había intentado llevarse sin pagar. Minutos después llegaron efectivos policiales que procedieron a su aprehensión.

    Durante el cacheo de seguridad, los uniformados también secuestraron el cutter utilizado para retirar el dispositivo de alarma del producto.

    La causa fue encuadrada como robo agravado en grado de tentativa y concluyó con una condena de tres meses de prisión efectiva mediante juicio abreviado.

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