    • 14 de abril de 2026 - 19:50

    Chimbas: 4 meses de cárcel para el hombre que intentó robar en un predio y quedó atrapado en una ventana

    Un hombre intentó sustraer bebidas y objetos de un predio deportivo, pero quedó atrapado en un boquete y fue descubierto por un sereno. Sucedió en Chimbas.

    Mereles al quedar atascado y ser ayudado por personal policial para salir, solicitó una ambulancia ya que no podía respirar. Foto de él en el predio de Chimbas donde fue atrapado.&nbsp;

    Mereles al quedar atascado y ser ayudado por personal policial para salir, solicitó una ambulancia ya que no podía respirar. Foto de él en el predio de Chimbas donde fue atrapado. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito intento de robo terminó con un hombre atrapado en una ventana y posteriormente detenido en el departamento Chimbas. Tras ser llevado a Flagrancia, un juez lo sentenció este martes a la pena de cuatro meses de prisión efectiva. Fiscalía había solicitado seis meses de cárcel.

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    El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo de 2026, alrededor de las 20:15, en un complejo deportivo ubicado sobre calle Necochea al 1100 Norte. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el aprehendido fue identificado como José Javier Mereles, de 30 años.

    De acuerdo a la investigación, el sujeto ingresó al predio, que no contaba con un cerramiento perimetral completo, y se dirigió hacia un container utilizado como depósito. Allí, tras arrancar una chapa que cubría una ventana, realizó un boquete de pequeñas dimensiones por el que se introdujo.

    Una vez dentro, Mereles intentó sustraer distintos elementos, entre ellos bebidas, vasos de vidrio e infladores, los cuales comenzó a sacar en bolsas por la ventana. Sin embargo, al intentar salir, quedó atrapado en el mismo orificio por el que había ingresado.

    La situación fue advertida por uno de los serenos del lugar, quien escuchó ruidos de vidrios rotos, producto de la caída de algunos vasos, y al acercarse descubrió al hombre atascado en la ventana. De inmediato dio aviso al 911.

    Minutos después llegó personal del Comando Radioeléctrico Norte, que asistió al sujeto para que pudiera salir del boquete y lo aprehendió. Debido a que el detenido manifestó dificultades para respirar por la presión en las costillas, se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias 107.

    Una médica dispuso su traslado al Hospital Rawson, donde fue examinado y posteriormente dado de alta, quedando a disposición de la Justicia.

    En el lugar se secuestraron bebidas, vasos de vidrio, algunos dañados, y otros elementos que el sujeto había intentado llevarse.

    La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y fue investigada en el marco del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la fiscal coordinadora y del caso, Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Mariano Teja. Este martes se llevó a cabo la audiencia de finalización o juicio donde el juez Ricardo Grossi dictó la sentencia.

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