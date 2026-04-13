    • 13 de abril de 2026 - 08:55

    Un incendio por una presunta falla eléctrica dejó a una familia con pérdidas totales en Chimbas

    El siniestro ocurrió en una vivienda del barrio Conjunto 9. Bomberos apuntan a un aire acondicionado, aunque la familia asegura que no estaba en uso.

    Incendio en una vivienda de Chimbas.

    Incendio en una vivienda de Chimbas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia de Chimbas atraviesa un duro momento luego de que un incendio destruyera parte de su vivienda, en un hecho ocurrido alrededor de las 14, en el barrio Conjunto 9, manzana F, casa 11. Según les informaron Bomberos tras la inspección, el fuego se habría originado por una falla eléctrica, aparentemente vinculada a un aire acondicionado de ventana. Sin embargo, los damnificados sostienen que el equipo no estaba enchufado ni había sido utilizado durante el verano.

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    Al momento del siniestro no había personas en el interior de la vivienda, lo que evitó una tragedia mayor. En la casa viven tres niños de 2, 4 y 9 años junto a su familia, quienes ahora quedaron prácticamente con lo puesto. “Gracias a Dios no había nadie, pero perdimos todo”, señalaron.

    incendio chimbas

    La propiedad pertenece a Carlos Omar Robles, de 65 años, suegro de la mujer afectada. En el fondo del terreno hay un departamento donde residen otras dos personas, sector que no fue alcanzado por las llamas.

    El fuego consumió muebles, electrodomésticos y gran parte del mobiliario del hogar, incluyendo la cocina comedor. Además, la familia perdió insumos clave para su sustento diario, ya que cuenta con un local de comidas. Los productos almacenados en la heladera y el freezer, así como mesas y sillas, también fueron destruidos.

    incendio chimbas1

    Milagros Vargas, de 28 años, pidió colaboración a la comunidad para poder salir adelante tras el golpe sufrido. “Necesitamos ayuda para volver a empezar”, expresó, al tiempo que destacó la rápida intervención de los vecinos, quienes colaboraron para sofocar el incendio.

    Quienes deseen colaborar pueden acercarse al domicilio afectado o al puesto de comidas ubicado en las inmediaciones de Ruta 40 y calle Oro, en Chimbas, donde la familia intenta reponerse de las pérdidas y retomar su actividad laboral.

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